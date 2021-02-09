В ОНФ подготовили проект об отказе пенсионеров от онлайн-платежей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил Банку России предложение о добровольном отказе пенсионеров от исходящих переводов и онлайн-платежей. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо организации.

По информации издания, эта опция будет включать в себя отказ от онлайн-платежей и переводов, но оставит функции снятия наличных, принятия входящих переводов и оплату в магазинах. Это позволит снизить количество мошеннических операций с картами, рассчитывают авторы инициативы. Кроме того, рассматривается возможность подачи абонентом заявления сотовому оператору о запрете на получение SMS-сообщений с кодами на перевод денежных средств.

"Кредитные организации считают, что действие по переводу или оплате совершил сам человек, если трансакция подтверждена вводом кода, который приходит на телефон в виде SMS-сообщения", - отметила изданию руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Уточняется, что в настоящее время банки предоставляют возможность установить нулевой лимит на переводы при подтверждении операции по телефону.

В ЦБ уже занимаются дополнительной защитой пенсионеров и инвалидов при использовании финансовых услуг, сообщили газете в регуляторе.

По данным ОНФ, мошенники в прошлом году списали 66 млрд рублей со счетов граждан. В 60% случаев пострадали люди в возрасте от 50 до 80 лет.