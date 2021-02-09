Половина россиян стремится к дополнительному заработку в свободное время

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Практически каждый второй россиянин использует возможности дополнительного заработка в свободное время. К такому выводу пришли эксперты проекта "HR Lab. - Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья", которые провели исследование для аналитического центра "АльфаСтрахование. Медицина" (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"Большинство опрошенных признались, что в 2020 году им пришлось искать дополнительные источники заработка, чтобы сохранить уровень жизни своей семьи. 52% респондентов рассказали, что брали или берут подработку по профессии на вечернее время или выходные дни, 21% предпочитали сократить расходы, а 13% вынуждены были воспользоваться отложенным на черный день. При этом 11% решили монетизировать свои хобби, считая, что совмещают таким образом отдых и заработок", - отмечается в исследовании.

Даже при такой занятости 64% все равно находят возможность для отдыха с семьей или в одиночестве, по вечерам или выходным, что позволяет сделать вывод, что сотрудники выбирают разовые проекты, а не постоянную дополнительную работу. Лишь 15% опрошенных признались, что не отдыхают вообще из-за нехватки времени.

Основной целью получения дополнительного заработка большинство назвало желание сохранить уровень жизни или даже его улучшить - таких оказалось 65%. Еще для 30% респондентов подработка стала скорее необходимостью, ведь вместе с дополнительным заработком им хватало лишь на удовлетворение главных потребностей в жизни - оплату счетов, еду. С тем, что не хватает даже этих усилий, столкнулись 5% респондентов.

Опрос показал, что большинство сотрудников компаний работали удаленно во время локдауна и уже вернулись к офисной деятельности (54% опрошенных). При этом каждый второй предпочел бы более четкое разграничение рабочего и личного времени: 49% признались, что опыт с удаленной занятостью им не очень понравился. Впрочем, 27% готовы остаться на удаленке, но 19% из них - с условием бесперебойной работы детских садов и школ. Остальные предпочли бы "плавающий" график и, по возможности, готовы решать часть рабочих вопросов дома.

В опросе приняли участие более 3 тыс. респондентов из всех регионов страны.