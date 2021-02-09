Продажи шоколада к 14 февраля выросли втрое

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россияне чаще всего ко Дню святого Валентина приобретают игрушки и сладости, продажи которых за последние две недели выросли втрое. Об этом говорится в исследовании (имеется в распоряжении ТАСС) крупнейшего российского интернет-ретейлера Wildberries, изучившего покупки россиян за последние две недели. Объем продаж в денежном выражении ретейлер не раскрывает.

"Ко Дню всех влюбленных россияне начинают традиционно готовиться за несколько недель до начала праздника. Как посчитали в аналитической службе Wildberries, за последние две недели (с 25 января по 7 февраля 2021 года) продажи открыток - валентинок с сердечками и признаниями в любви выросли в 30 раз по сравнению с первыми двумя неделями года (с 1 по 14 января 2021 года). Наиболее популярные подарки ко Дню всех влюбленных в России, судя по росту продаж в последние две недели, - сладости и мягкие игрушки", - говорится в исследовании.

Продажи фигурного шоколада выросли на 190% в штуках, плиточного - на 85%. Число заказов мягких игрушек увеличилось на 26%. Наибольшим спросом пользуются плюшевые мишки и зайчики с сердечками.

В Wildberries также отметили, что в этом году пользуются повышенным спросом искусственные букеты цветов, созданные вручную из мыла, - их продажи выросли на 119%. Продажи посуды к 14 февраля увеличились на 55%. К 14 февраля наиболее заметно вырос спрос на посуду красного цвета, которая создает праздничный антураж. Кроме того, популярностью пользуются различные украшения для посуды, продажи которых увеличились на 48%. Ко Дню святого Валентина в России также в два раза вырос спрос на шары. Наибольшей популярностью пользуются воздушные шары красного цвета и шары в форме сердец. Выросло число заказов и товаров для взрослых - продажи в этой категории увеличились на 23% относительно начала года.

"Интересно, что мужчинам в качестве подарков приобретают парфюмированную воду и духи, продажи которых в штуках увеличились на 57%. Кроме того, дамы выбирают для своих кавалеров ювелирные ремни (+200%) и ювелирные запонки (+46%)", - говорится в исследовании.