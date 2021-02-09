"Ъ": аграрии предложили отсрочить повышение утильсбора на сельхозтехнику до 2022 года

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российский зерновой союз (РЗС) направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением отложить повышение утильсбора на технику для полевых работ на год - до 2022 года. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо.

В РЗС отметили, что повышение утильсбора повлияет на возможность обновления машинно-тракторного парка по той технике, которая не производится в России, а также ограничит доступ аграриев к современным технологиям, что окажет влияние на качество и экспортный потенциал продукции. Кроме того, существуют риски удорожания инвестпланов, в то время как увеличение расходов на покупку машин не заложено в кредитных соглашениях и бизнес-планах.

По словам президента РЗС Аркадия Злочевского, у технологичных предприятий на машины может приходиться от 8% до 10% себестоимости продукции. Он также добавил, что увеличение утильсбора спровоцирует сокращение притока новой техники и на весь комплекс сельхозработ может не хватить ресурса.

Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко"), по информации "Коммерсанта", также направил письмо министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву, в котором отметил высокую востребованность импортной техники при производстве кормов для животноводства. Кроме того, в письме подчеркивается, что увеличение стоимости импорта может повлечь за собой удорожание российской техники.

В ассоциации "Росспецмаш", являющейся производителем сельхозтехники, подчеркнули, что цены на отечественную технику зафиксированы в рамках программ господдержки и их рост не превысит индекс дефлятора, добавив, что в 2021 году такой индекс составляет 5%.

В пресс-службе правительства "Коммерсанту" сообщили, что еще не получали обращения.

Планы по повышению утильсбора

В конце января глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал о планах повышения ставок утильсбора на автомобили на 25% в I квартале 2021 года.

Утилизационный сбор введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Изначально его платили только импортеры, а с 2014 года - все автоконцерны, однако для локализованных автоконцернов ввели промсубсидии, сопоставимые с размером сбора. Обязательное условие их получения - подписанный с Минпромторгом РФ специнвестконтракт. Правительство решило в декабре 2020 года дифференцировать промсубсидии в зависимости от локализации производств.