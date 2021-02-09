Лига безопасного интернета призвала обязать соцсети создать юрлица в России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Лига безопасного интернета призвала законодательно обязать иностранные социальные сети создать юридические лица в России. Об этом ТАСС сообщила директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в преддверии Международного дня безопасного интернета.

"Мы призываем законодательно обязать иностранные IT-платформы создать юридические лица на территории России, чтобы они открыто работали в нашей стране, платили налоги и соблюдали требования закона", - сказала она.

По ее словам, соответствующие предложения по изменению законодательства председатель попечительского совета Национального центра помощи детям (Лига безопасного интернета входит в его состав - прим. ТАСС) Елена Мильская направила спикеру Госдумы и председателю Совета Федерации.

Мизулина отметила, что в начале января крупнейшие соцсети оперативно сняли публикации с призывами к массовым беспорядкам в США. "При этом, аналогичные публикации с призывами к участию в незаконных акциях и массовых беспорядках в России, наоборот, получили колоссальный размах и совершенно не модерировались администраторами соцсетей и мессенджеров, - отметила Мизулина. - Это говорит о неких двойных стандартах со стороны IT-гигантов".

Крупные соцсети Facebook, TikTok, Twitter, Google, платформа YouTube не имеют юрлиц в России.

Говоря о незаконных призывах к несанкционированным акциям в соцсетях, эксперт отметила, что в TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, ВКонтакте среди детей были массово распространены видеоролики с призывом участвовать в несанкционированных митингах 23, 31 января и 2 февраля. По мнению эксперта, публикации были созданы по единым шаблонам и продвигались профессионалами с помощью определенных технологий продвижения в социальных сетях. Всего было зафиксировано свыше 600 тыс. публикаций с призывами к участию в несанкционированных акциях, сказала Мизулина. Такие призывы касались и несовершеннолетних.

Ситуация в школах

По данным лиги, в 2020 было проведено анкетирование 53 тыс. школьников по вопросам, связанным с использованием интернета детьми и интернет-безопасности. По итогам анкетирования оказалось, что 82,3% школьников считают интернет небезопасным, 53,9% детей адекватно считают, что их данные в сети не анонимны. Чуть менее половины (46,1%) верит в анонимность в сети. Каждый пятый ученик (18,9%) рассказывает родителям о своих друзьях в соцсетях, не рассказывают - четыре из пяти опрошенных (81,1%)

При анализе данных выявлено, что менее часа проводит в интернете каждый четвертый респондент (25%), менее двух часов - 26,7%, более двух часов - 21,5%, более трех часов - 10,9%, более четырех часов - 15,9% детей. Опрошенные школьники младших классов значительно реже пользуются соцсетями (только 44%). Среди старшеклассников подавляющее большинство пользуется соцсетями (98-99%).

В минувшем году при участии специалистов Лиги безопасного интернета из соцсетей навсегда удалено 1 тыс. 560 страниц с детской порнографией, 1 тыс. 845 - содержащих информацию о продаже наркотических средств. Волонтеры организации также обнаружили в соцсетях более 33 тыс. фейков, только 11% из этого числа было удалено соцсетями.

По данным экспертов лиги, 43 млн россиян состоят в деструктивных сообществах в соцсетях (кибербуллинг, пропаганда суицидов, продажа наркотиков, экстремистско-террористические сообщества, группы о серийных убийцах и маньяках, шок-контент, треш-стримы), из них - около 8 млн - дети.