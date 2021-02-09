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Медицинский кластер Татарстана намерен привлечь 1 млрд рублей инвестиций в 2021 году

В 2020 году он привлек 218,14 млн инвестиционных средств

КАЗАНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Медицинский кластер Татарстана в 2020 году привлек более 218 млн рублей инвестиций, в 2021 году планируется привлечь 1 млрд рублей, сообщил ТАСС гендиректор компании "Фарммедполис" Татарстана Альберт Гайфуллин.

Медицинский промышленный парк компании "Фарммедполис РТ" привлекает резидентов для развития проектов в области производства медицинских изделий и оборудования, в том числе с использованием инновационных технологий. Ожидаемый результат - общий объем инвестиций профильных резидентов не менее 8 млрд рублей к 2025 году и создание более 200 новых рабочих мест.

"В развитие медицинского промышленного парка в минувшем 2020 году было привлечено 218,14 млн инвестиционных средств, в 2021 мы ориентируемся на цифру в 1 млрд рублей", - сказал Гайфуллин.

ООО "Фарммедполис РТ" создано для развития медицинской промышленности, коммерциализации новых технологий в сфере здравоохранения и поддержки производства медоборудования.

Медицинский промышленный парк Республики Татарстан был официально открыт 29 августа 2020 года. Для его создания власти региона передали части площадей международного выставочного центра "Казань Экспо".

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