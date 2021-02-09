Опрос: 46% россиян считают опыт самым важным фактором в карьерном росте

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Опыт работы в профессии является наиболее важным фактором для карьерного роста для 46% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру" в партнерстве со "Сбером", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Исследование сервиса "Работа.ру", который входит в экосистему "Сбера", проводилось в феврале текущего года во всех округах России. В нем приняли участие более 3 тыс. человек старше 18 лет.

"Почти половина респондентов (46%) считает самым важным фактором для карьерного роста опыт работы в профессии (множественный выбор). Трудолюбие и усердие оказались на втором месте - этот фактор выбрал 41% респондентов", - говорится в исследования.

Еще 40% респондентов назвали в качестве важного фактора хорошие отношения с начальством, в то время как 37% считают значимым для карьерного роста уровень компетенции. Регулярное повышение квалификации стало пятым по популярности фактором, его выбрал 31% участников опроса.

При этом лишь 16% опрошенных считает значимым физическое здоровье и 19% - условия труда. Кроме того, 21% респондентов указал на то, что важным фактором для продвижения является наличие профильного образования.