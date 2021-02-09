В Зеленограде создадут бизнес-площадку для малых инновационных компаний

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Бизнес-площадка для размещения малых технологических компаний, работающих в сфере электроники, информационных технологий, а также в области производства инновационных продуктов, откроется в Зеленограде в 2021 году. Об этом сообщает во вторник официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Рассчитываем разместить здесь около 10 масштабных инновационных проектов, в рамках которых будет создано порядка 700 новых рабочих мест. Ввод комплекса в эксплуатацию планируется во втором полугодии 2021 года. Прием заявок на размещение уже стартовал. Приоритетное право получат создатели уникальных высокотехнологичных продуктов, не имеющих аналогов в России. Они смогут рассчитывать на комплексную поддержку правительства Москвы, а также реализовывать совместные проекты с участниками инновационного территориального кластера "Зеленоград", - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводит портал.

Территория будущей площадки составит 2,7 га. На ней построят три трехэтажных производственных корпуса и три двухэтажных здания, адаптированных под размещение лабораторий. Их общая площадь составит более 22 тыс. кв. м.

Сейчас на строительной площадке возводят монолитные конструкции двух производственных корпусов. Также кладут кирпичные стены лабораторных и одного производственного корпусов. Окончание строительства и работы по благоустройству запланированы на третий квартал 2021 года, отмечается на портале.

Новая бизнес-площадка войдет в состав уже частично построенного АО "Специализированная территория для размещения объектов малого предпринимательства - Зеленоград" ("СТМП-Зеленоград"). Здесь уже работают 18 инновационных компаний.