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В работе Instagram произошел сбой

Наиболее часто о неполадках сообщают в США и Канаде

ТАСС, 9 февраля. Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается во вторник в некоторых государствах. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее часто о неполадках сообщают в США и Канаде, небольшое число жалоб поступает из Германии, Нидерландов, Великобритании и ряда других европейских стран.

По информации сервиса, основная часть жалоб (около 62%) касается проблем с новостной лентой, 20% не могут размещать новые посты, 17% испытывают трудности при просмотре историй.

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