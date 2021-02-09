Мишустин поручил ведомствам представить предложения по использованию "плавучих домов"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ряду ведомств к 1 июня представить предложения по вопросу об использовании "хаусботов" (так называемых плавучих домов). Об этом во вторник сообщается на сайте правительства.

"Представить в правительство Российской Федерации предложения в части возможности использования "хаусботов" на водных объектах", - говорится в одном из поручений по итогам рабочей поездки премьера в Карелию.

Поручение адресовано Минприроды, Минстрою, МЧС, Росприроднадзору и Росреестру.