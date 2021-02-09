Мишустин потребовал в срок исполнять все мероприятия новой программы развития Крыма

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Все мероприятия новой программы развития Крыма должны исполняться в срок, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

На совещании со своими заместителями в понедельник глава кабмина напомнил, что ранее правительство продлило федеральную целевую программу развития Республики Крым и Севастополя до 2025 года. Это, по его словам, позволит комплексно заняться всеми задачами, которые стоят перед регионом.

"Прежде всего, это развитие инфраструктуры полуострова. Необходимо привести ее в порядок, обеспечить надежное водоснабжение Крыма, усовершенствовать дорожную сеть, продолжить развитие железнодорожного сообщения, - отметил Мишустин. - Жители региона не должны чувствовать себя оторванными от остальной части страны. Уже предусмотрено необходимое финансирование каждого пункта программы, а значит - все мероприятия должны исполняться в срок".