Мишустин поручил подготовить предложения по рыбоводству в водоохранных зонах

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минприроды подготовить предложения по разрешению рыбоводства на участках лесов, относящихся к водоохранным или берегозащитным зонам. Такой пункт содержится в опубликованном во вторник перечне поручений по итогам поездки главы российского кабмина в Карелию.

"Представить в правительство Российской Федерации предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части разрешения ведения товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в лесах, расположенных в водоохранных зонах, а также на особо защитных участках лесов, относящихся к берегозащитным участкам лесов, расположенным вдоль водных объектов", - говорится в сообщении.

Поручение дано Минприроды России. Срок установлен до 24 февраля 2021 года.