Кабмин увеличит объем средств, резервируемых на зарплаты врачам

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство России увеличит объем резерва на финансирование зарплат врачам, сообщил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Правительство скорректировало правила предоставления межбюджетных трансфертов территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего персонала. <…>. Размер резерва, который идет на финансирование их заработной платы, вырастет с 15 до 20 процентов", - сказал глава кабмина.