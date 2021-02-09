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Кабмин увеличит объем средств, резервируемых на зарплаты врачам

Размер резерва вырастет до 20%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство России увеличит объем резерва на финансирование зарплат врачам, сообщил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Правительство скорректировало правила предоставления межбюджетных трансфертов территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего персонала. <…>. Размер резерва, который идет на финансирование их заработной платы, вырастет с 15 до 20 процентов", - сказал глава кабмина.

 

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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