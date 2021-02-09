Кабмин рекомендовал регионам содействовать созданию фермерских ярмарок

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство России рекомендовало регионам содействовать в организации фермерских ярмарок в многолюдных местах. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил во вторник на совещании с вице-премьерами.

"Подписано распоряжение, которым регионам рекомендовано содействовать организации розничных рынков и ярмарок в многолюдных местах - безусловно, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций санитарных врачей", - отметил он. "Сейчас особенно важно поддержать предпринимателей, а также самозанятых граждан, которые продают собственную продукцию из личных подсобных хозяйств", - пояснил глава правительства, напомнив, что кабмин продолжает внимательно следить за ситуацией с ценами на базовые продукты питания.

"Необходимо создать максимально благоприятный режим для тех, кто продает продукты питания со своего огорода или из фермерского хозяйства: выделять им удобные места для развозной торговли, устранять административные барьеры, помогать с получением разрешений и оформлением договоров, - подчеркнул премьер. - Такая поддержка позволит продавцам сельскохозяйственной продукции быстрее восстановить и развивать свой бизнес, а покупателям - приобретать качественные продукты питания по невысоким ценам и недалеко от дома".

Как уточняет сайт правительства России, регионам рекомендовано выделять удобные места для торговли и продлевать договоры на размещение таких торговых объектов без проведения торгов. "Региональные власти в течение двух месяцев должны принять соответствующие нормативные акты, а также проинформировать граждан о новых возможностях розничной торговли, - говорится в сообщении. - Сведения об этой работе будут направлены в Минпромторг, который в свою очередь подготовит итоговый доклад в правительство".