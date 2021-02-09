Мишустин уверен, что пандемия не помешает активному развитию ЕАЭС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Активному развитию Евразийского экономического союза не может помешать ни пандемия, ни внешняя конъюнктура. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил во вторник на оперативном совещании с вице-премьерами.

"Евразийский союз активно развивается, этому не может помешать ни сложная эпидемиологическая ситуация, ни изменения внешней конъюнктуры", - подчеркнул он. "Мы продолжим делать все необходимое, чтобы обеспечить на пространстве Союза свободное передвижение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, - добавил Мишустин. - Важно, чтобы в наших странах было комфортно жить, учиться, работать и вести бизнес. Решение этих задач обсудим и на следующем заседании Евразийского межправительственного совета весной".

Премьер напомнил, что на прошлой неделе состоялась его рабочая поездка в Казахстан, где прошло первое в этом году заседание Евразийского межправительственного совета. "Мы обсудили наиболее значимые для государств-участников темы, начиная от совместных мер, которые принимаются для защиты наших граждан от коронавируса, и заканчивая расширением сотрудничества объединения с третьими странами, - рассказал глава правительства. - Рассмотрели вопросы, которые касаются функционирования внутреннего рынка Союза, таможенно-тарифного регулирования, реализации ряда инновационных проектов. Самое серьезное внимание уделили текущей макроэкономической ситуации".

Глава правительства напомнил, что в декабре прошлого года главы государств ЕАЭС утвердили Стратегию развития Союза. "Это фундамент нашей работы на следующие пять лет, - подчеркнул он. - Мы с коллегами согласились, что сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы оперативно согласовать план по реализации стратегии и приступить к его выполнению".