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ФАС выявила признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами

Кроме того, в январе зафиксировано замедление роста цен на металлопродукцию по сравнению с декабрем
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ходе проверки на рынке металлопродукции выявила признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами, говорится в сообщении ведомства.

"В результате анализа поступивших в ФАС России заявлений граждан и организаций, а также информации, полученной в ответ на запросы, ведомством выявлены признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами. В целях проверки соблюдения рядом металлотрейдеров требований статьи 11 Закона о защите конкуренции ФАС России 2 февраля 2021 года организованы внеплановые выездные проверки", - отмечается в сообщении.

При этом в настоящий момент ФАС не наблюдает существенных предпосылок для возникновения дефицита металлопроката или усиления рыночной власти отдельных участников рынка, а в январе цены на металлопродукцию, в том числе на арматуру, замедлили рост по сравнению с декабрем 2020 года.

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