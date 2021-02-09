ФАС выявила признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ходе проверки на рынке металлопродукции выявила признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами, говорится в сообщении ведомства.

"В результате анализа поступивших в ФАС России заявлений граждан и организаций, а также информации, полученной в ответ на запросы, ведомством выявлены признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами. В целях проверки соблюдения рядом металлотрейдеров требований статьи 11 Закона о защите конкуренции ФАС России 2 февраля 2021 года организованы внеплановые выездные проверки", - отмечается в сообщении.

При этом в настоящий момент ФАС не наблюдает существенных предпосылок для возникновения дефицита металлопроката или усиления рыночной власти отдельных участников рынка, а в январе цены на металлопродукцию, в том числе на арматуру, замедлили рост по сравнению с декабрем 2020 года.