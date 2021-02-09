Минпромторг поддержал создание особой экономической зоны в Коми

СЫКТЫВКАР, 9 февраля. /ТАСС/. Минпромторг России поддержал проект создания особой экономической зоны (ОЭЗ) в Республике Коми для повышения инвестиционной привлекательности региона и стимулирования развития обрабатывающей промышленности. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы региона.

"Минпромторг России обеспечит согласование заявки на создание ОЭЗ в Республике Коми, а также рассмотрение заявки на финансирование объектов инфраструктуры ОЭЗ в форме индустриального парка или промышленного технопарка в соответствии с постановлением № 1119 в установленном порядке в возможно короткий срок", - привела пресс-служба слова главы Минпромторга России Дениса Мантурова по итогам его встречи с главой Коми Владимиром Уйбой, прошедшей в понедельник в Москве.

Планируется создание ОЭЗ промышленно-производственного типа в лесопромышленном комплексе, сказал Уйба. "Лесоперерабатывающая отрасль - один из ключевых секторов и драйверов развития экономики Республики Коми. В ближайшей перспективе правительству республики необходимо обеспечить благоприятные условия для создания на территории региона новых деревообрабатывающих производств с максимальным уровнем переработки сырья и выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого мы намерены создать на территории Коми особую экономическую зону промышленно-производственного типа", - сказал он, отметив, что часть регионов уже имеет положительный опыт в этой сфере.

Коми - один из ключевых лесопромышленных регионов России. В перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов с 2008 года включены 16 проектов с общим объемом инвестиций в 112,9 млрд рублей и выделяемой расчетной лесосекой 15,2 млн кубометров. Инвестпроекты направлены на производство пиломатериалов, целлюлозы, бумаги, элементов деревянного домостроения, клееного бруса, фанеры, МДФ, OSB, пеллет. При этом шесть проектов успешно завершены, еще два проекта находятся на стадии подготовки документов и официального завершения, остальные реализуются.