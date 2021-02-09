Российские банки выдали рекордный для января объем ипотечных кредитов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Около 96 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 265 млрд руб. выдано в России в январе - это наибольший показатель для этого месяца, свидетельствуют предварительные данные ДОМ.РФ и Frank RG.

"Это рекордный результат для этого месяца за все время наблюдений. Это больше, чем год назад, на 23% в количественном выражении и на 40% в денежном. Традиционно в январе из-за долгих праздников объемы выдачи ипотеки значительно ниже, чем в другие месяцы. Однако январь 2021 года показал результат, значительно превосходящий и выдачу прошлого января, и среднемесячные показатели ипотечного кредитования в 2019 году и ранее", - привела пресс-служба ДОМ.РФ слова руководителя аналитического центра госкомпании Михаила Гольдберга.

По его словам, основной фактор -низкие ставки по ипотеке. Так, в рыночном сегменте они составляют 7,85-8,05% - это примерно на 1 процентный пункт ниже, чем год назад. Как отметил Гольдберг, по рыночным условиям сейчас выдается около 70% всей ипотеки. Кроме того, на рынке новостроек действует несколько государственных ипотечных программ, в том числе программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%.

"Ожидаем, что текущая динамика на рынке ипотечного кредитования сохранится в ближайшие месяцы и объемы выдачи по итогам первого квартала будут превосходить показатели за аналогичный период 2020 года. В настоящий момент наблюдается улучшение экономической ситуации в стране. Согласно прогнозу Минэкономразвития, доходы населения восстановятся до докризисного уровня уже во втором полугодии этого года. Это является необходимым условием продолжения роста ипотечного рынка", - добавил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ.

Согласно данным Центробанка, по итогам 2020 года в России было выдано более 1,7 млн ипотечных кредитов, что на 35% превышает показатель 2019 года. Объем выданной ипотеки вырос в 1,5 раза - почти до 4,3 трлн рублей.