Исследование: онлайн-продажи продуктов в 2020 году выросли втрое

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Объем рынка розничных продаж продовольственных товаров в интернете по итогам 2020 года превысил 135 млрд рублей, что более чем в три раза выше показателя предыдущего года, свидетельствуют данные исследования Infoline, на которые ссылается Forbes.

"Общий объем рынка розничных online-продаж продовольственных товаров в 2020 году вырос на 214% и превысил 135 млрд рублей, годом ранее этот показатель составлял 43 млрд рублей", - отмечает издание со ссылкой на аналитиков, отметивших, что динамичному росту онлайн-продаж во всех крупнейших городах России способствовала пандемия.

В большинстве регионов пиковые показатели были достигнуты в мае 2020 года. В то время как летом 2020 года продажи снижались из-за поэтапного снятия ограничений и традиционного сезонного сокращения продаж. В сентябре продажи превысили показатели мая, наиболее динамичный рост демонстрировал сегмент экспресс-доставки.

Лидерами по объему продаж еды через интернет стали Москва и Санкт-Петербург - в общем обороте продовольственных товаров онлайн-продажи в Санкт-Петербурге составляют 2,3-2,5% против 2-2,2% в столице. Онлайн-продажи продовольственных товаров в Московском регионе составили 81,9 млрд рублей по итогам 2020 года, отмечают аналитики. Порядка 21 млрд пришлось на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Краснодар замыкает тройку лидеров с оборотом в 2,1 млрд рублей.

Наибольшее количество игроков e-grocery представлено на рынке Московского региона - лидером по итогам 2020 года стал "Утконос" с долей 18%. Лидером на рынке Санкт-Петербурга является служба доставки из торговых сетей igooods с долей 20%, в других крупнейших городах лидирует "Сбермаркет". При этом в общем рейтинге по объему продаж по России лидирует X5 Retail Group, которая не занимает лидирующую позицию ни в одном регионе присутствия, но не придерживается, как остальные, одной стратегии - одни концентрируются на конкретных регионах, другие делают ставку на широкую сеть дистрибуции.

По прогнозам аналитиков, оборот онлайн-продаж продовольственных товаров в России в 2025 году превысит 1 трлн рублей. Быстрее всего обороты будут расти в таких городах, как Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург. "К началу 2025 году доля Москвы и Московской области в общем обороте online-торговли продовольственными товарами составит 56%, доля Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 12% (сейчас 61% и 16% соответственно)", - отмечает Forbes со ссылкой на аналитиков.