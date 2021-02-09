{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

От трассы "Таврида" построят четыре подъезда к морскому побережью

По словам зампреда правительства Марата Хуснуллина, кроме этих крупных трасс, планируют создать десятки мелких дорожных объектов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Продление федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя до 2025 года подразумевает создание четырех подъездов к побережью Черного моря от трассы "Таврида". Об этом сообщил во вторник на оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами зампред правительства России Марат Хуснуллин.

"Теперь в рамках новой программы к "Тавриде" подразумевается четыре подъезда к побережью. То есть это будут полноценные четырехполосные дороги", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что "кроме этих крупных объектов, еще предусмотрены десятки мелких дорожных объектов, связанных с ремонтом, новым строительством, расширением, чтобы дойти практически до всех основных населенных пунктов и всю уличную дорожную сеть, особенно Симферополя, Севастополя, привести в порядок".

Правительство РФ утвердило госпрограмму развития Крыма и Севастополя в феврале 2019 года. На ее реализацию на период до 2022 года власти выделили 310 млрд рублей. Основным механизмом реализации госпрограммы стала принятая в 2014 году ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Создали более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, основа развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены ФЦП развития Крыма и Севастополя. Дорогу проложили в обход населенных пунктов, оборудовали надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками.

Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя занимает около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Общая протяженность трассы составляет 250,7 км. Строительство разбили на семь этапов, шесть из которых ведутся на территории Республики Крым (237,2 км).

Теги
РоссияКрымХуснуллин, Марат Шакирзянович
Стоимость биткойна обновила исторический максимум
Она превысила $48 тыс.
Читать полностью