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СМИ: новым директором биржи Гонконга станет топ-менеджер из JP Morgan

Сейчас ожидается утверждение этого назначения властями
Николас Агузин REUTERS/Amr Alfiky
Описание
Николас Агузин
© REUTERS/Amr Alfiky

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 февраля. /ТАСС/. Оператор Гонконгской фондовой биржи (HKEX) намерен назначить новым исполнительным директором площадки топ-менеджера из банка JP Morgan Chase Николаса Агузина. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

По данным издания, в настоящее время ожидается утверждение этого назначения со стороны правительства Гонконга.

Агузин многие годы работал в структурах JP Morgan Chase. С 2012 по 2020 гг. он возглавлял его Азиатско-Тихоокеанское представительство, которое базируется в Гонконге.

Он заменит Чарльза Ли (Ли Сяоцзя), который добровольно пожелал оставить свой пост с 31 декабря 2020 года. Чарльз Ли возглавлял биржу в течение десяти лет.

Капитализация фондовой биржи Гонконга в настоящее время достигает $7 трлн. Эта площадка семь раз за последние 11 лет становилась крупнейшим в мире центром IPO. HKEX владеет Лондонской биржей металлов (LME), которая была приобретена в декабре 2012 года за $2,2 млрд.

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