Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки на апартаменты

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сбербанк запустил рефинансирование ипотечных кредитов на покупку апартаментов, выданных другими банками, следует из сообщения кредитной организации.

Отмечается, что рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых - как на готовые, так и на строящиеся апартаменты от аккредитованного застройщика. Также заемщики могут объединить ипотеку и кредиты других банков и платить по сниженной ставке. Вместе с ипотечным кредитом в Сбербанке можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитным картам других банков.

"Для рефинансирования ипотеки клиентам не потребуется предоставлять справки об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку на рефинансирование онлайн, получить решение в течение двух дней и всего один раз приехать в банк для подписания документов", - уточнил вице-президент, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев.

В ноябре 2020 года Сбербанк запустил программу рефинансирования выданных другими банками ипотечных кредитов совместно с кредитами на другие цели.