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В правительстве заявили об усилении мер поддержки граждан

Это приоритетно для государства, отметили в кабмине
Дом правительства РФ Владимир Гердо/ТАСС
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Дом правительства РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Выполнение социальных обязательств государства имеет приоритетный характер, а перечень инструментов поддержки граждан постоянно расширяется, заявили во вторник в пресс-службе правительства РФ.

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Таким образом в кабмине прокомментировали публикацию агентства Reuters, которое со ссылкой на свои источники сообщило, что в российском правительстве готовят новые меры соцподдержки граждан на сумму около 500 млрд рублей.

"Каждый год для граждан реализуется целый ряд мер социальной поддержки, от различных выплат и льгот до предоставления набора социальных услуг, содействия в переобучении и трудоустройстве. Перечень таких инструментов постоянно расширяется", - отметили в кабмине, комментируя публикацию Reuters.

Там подчеркнули, что "выполнение социальных обязательств государства перед гражданами имеет приоритетный характер при определении основ государственной политики, долгосрочном планировании, верстке федерального бюджета", а забота о благополучии граждан и поддержка различных категорий населения является основной задачей правительства.

"Такая поддержка носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан. Она тесно связана с национальными целями развития страны, сформулированными президентом. Именно поэтому ей уделяется особое внимание", - заключили в пресс-службе.

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