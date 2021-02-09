В Литве сообщили, что транзит газа в Калининград приостановили по просьбе "Газпрома"

ВИЛЬНЮС, 9 февраля. /ТАСС/. Транзит природного газа через Литву в Калининградскую область приостановлен по просьбе российского "Газпрома". Об этом во вторник сообщил оператор литовской газопередающей системы Amber Grid.

"От "Газпрома" в понедельник поступило уведомление с просьбой временно приостановить транзит на Калининград. Причина данной меры не называется", - отмечается в сообщении компании.

Природный газ, следующий транзитом в Калининградскую область, поступает в Литву через Белоруссию. "Поставки из Белоруссию идут стабильно", - указал оператор.

Договор о транзите газа в российскую область заключен до конца 2025 года по формуле "транспортируй или плати". Поэтому, как отметил Amber Grid, финансовых последствий для литовского оператора проиостановка транзита иметь не будет.