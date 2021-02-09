В Росавиации надеются, что вакцинация от коронавируса ускорит возобновление авиасообщения

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вакцинация населения от коронавируса в разных странах мира снизит уровень заболеваемости, а значит и поспособствует открытию международного авиасообщения в мире. Такое мнение в ходе пленарного заседания Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации высказал руководитель Росавиации Александр Нерадько.

"Развитие перевозок гражданской авиации прежде всего зависит от уровня возобновления международных полетов. Мы рассчитываем на то, что те меры, которые сейчас принимаются в области вакцинации населения (не только у нас в стране, но и во всем мире), они все-таки приведут к снижению риска заболеваемости в странах, и наши санитарные врачи будут более уверенно разрешать возобновлять международные полеты", - сказал он.