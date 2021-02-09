Российский бизнес встретится с членами правительства 10 февраля

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Представители российского бизнеса встретятся с членами правительства 10 февраля. Об этом сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Исходим из того, что нам сейчас важнее по конкретным темам. Вот, например, в среду будет встреча с членами правительства. Там есть пункты повестки дня, куда приглашают и бизнес, и я, в частности, был приглашен", - отметил Шохин.

По его словам, в настоящее время бизнес часто общается с членами правительства.

"Таких отраслевых совещаний у президента или встреч с членами правительства, на которые приглашается бизнес, сейчас достаточно много", - добавил он.