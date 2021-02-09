Авиакомпании РФ пока отказались от идеи создания дочерних лоукостеров

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские авиакомпании на данный момент отказались от идеи создания лоукостеров внутри своих авиационных групп или как дочерние предприятия. Об этом в ходе пленарного заседания Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько. При этом он отметил, что потенциальные инвесторы могут заинтересоваться созданием лоукостеров после восстановления объема пассажироперевозок до докризисного уровня.

"В 2020 году мы наблюдали снижение объемов перевозок, очень сложно в таких условиях говорить о формировании лоукостеров. Во всяком случае, наши ведущие авиакомпании изучали этот вопрос и отказались от модели развития лоукостеров. Уверен, как только перевозки начнут расти <...>, мы обязательно вернемся к этой идее. Я думаю, что у потенциальных инвесторов, у которых есть серьезные капиталы, появятся интересы к формированию лоукостеров", - сказал он.

Пассажиропоток

Российские авиакомпании в 2021 году могут перевезти около 30 млн пассажиров на международных направлениях, что на 57% больше, чем в 2020 году, сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.

"Результаты 2021 года: мы ожидаем, что они будут по внутренним перевозкам превышены относительно даже 2019 года, а по международным - составят примерно 60% [от уровня 2019 года], то есть это будет примерно 30 млн пассажиров", - сказал Чалик.

Он добавил, что в финансовом плане текущий год у авиакомпаний ожидается лучше, чем 2020 год.