Кабмин запретил ввоз в Россию нескольких видов железнодорожной продукции из Украины

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство России ввело запрет на ввоз в страну нескольких видов железнодорожной продукции из Украины, в том числе колесных пар и рам для грузовых вагонов. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Документ дополняет список товаров, "страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины". Теперь в него вошли оси в собранном или разобранном виде для железнодорожных колес диаметром 710 мм и более, колесные пары, колеса, заготовки колес аналогичного размера. Кроме того, запрет касается рам железнодорожных грузовых вагонов и надрессорных балок.

Ситуация на рынке колес

Российский рынок производства железнодорожных колес представлен ОМК и "Евразом". Кроме того, колеса поставляются в РФ украинской компанией "Интерпайп", а также из Казахстана и Китая. В июне 2020 года Евразийская экономическая комиссия возобновила действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% в отношении железнодорожных колес из Украины до 21 января 2021 года. Как в октябре 2020 года сообщал ТАСС источник на вагоноремонтном рынке, Минтранс РФ при этом выступил с инициативой о полном запрете импорта на территорию России железнодорожных колес, произведенных на Украине.

В Союзе операторов железнодорожного транспорта по этому поводу отмечали, что данная ситуация может оказать негативное влияние на отрасль и поставить под вопрос достижимость планов по загрузке Восточного полигона.