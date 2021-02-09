В Минэкономразвития рассказали, что повлияло на ускорение инфляции в России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Две волны ослабления рубля, а также рост цен на мировых рынках оказали влияние на ускорение инфляции в России, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Какие факторы на это [на ускорение инфляции в РФ] повлияли? Во-первых, динамика валютного курса. Первая волна ослабления рубля в полной мере проявилась к концу осени, когда потребительский спрос восстановился. На этот фон наложилась вторая волна, поэтому и перенос в цены валютного курса оказался сильнее и сконцентрировался на ноябре-декабре", - пояснил Решетников.

Другим фактором он назвал рост цен на мировых рынках. "Увеличились закупки крупнейших стран-импортеров. По зерну, кукурузе, сое мы видим кратное увеличение", - добавил министр.

Спад инвестиций

Спад инвестиций в России по итогам 2020 года оценивается в 4,3%, в текущих условиях это хороший результат, сообщил Решетников.

"Удалось добиться существенной поддержки инвестиций. Мы оцениваем их сокращение на уровне 4,3%", - сказал он.

Решетников отметил, что в текущих условиях это хороший результат.

Спад ВВП

Спад ВВП России по итогам 2020 года без антикризисных мер поддержки мог составить 5,5% вместо 3,1%, заявил Решетников.

"В совокупности оценка вклада антикризисных мер поддержки в рост экономики составляет 2,5 процентных пункта. Иными словами, не будь принятых мер - спад экономики составил бы не 3,1%, как это оценивает Росстат сейчас, а превысил бы 5,5%", - заявил министр.

Запуск нового инвестиционного цикла внесет вклад в ускорение роста ВВП России примерно на треть до 2030 года.

Глава Минэкономразвития считает госрегулирование цен на широкий круг товаров по аналогии с лекарствами крайне опасным.