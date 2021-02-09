В РФПИ рассчитывают, что заявку на регистрацию "Спутника V" в ЕС рассмотрят быстро

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что заявка на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе будет рассмотрена в ближайшее время, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия-24" .

"Мы надеемся, что заявка будет рассмотрена в ближайшее время и не будут использованы политические аргументы в данном процессе, а она будет рассмотрена по существу, по результатам тех данных, которые опубликованы в журнале Lancet, которые показывают, что одна из лучших вакцин в мире - это российская вакцина", - сказал Дмитриев.

Он напомнил, что масштабные поставки вакцины в ЕС могут начаться лишь после окончания вакцинации в России. "Только после того, как все желающие в России, которые хотели вакцинироваться, будут вакцинированы, - только тогда мы сможем обеспечить масштабные поставки в Евросоюз. Речь идет про май-июнь этого года, не раньше", - отметил глава РФПИ.

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" на территории Европейского союза 29 января 2021 года.