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Маск заявил, что акции Starlink разместят на бирже, когда проект будет рентабельным

Он предусматривает вывод на орбиту Земли микроспутников для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. SpaceX осуществит первичное публичное размещение акций (IPO) своего проекта Starlink, предусматривающего вывод на орбиту Земли микроспутников для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, когда будет уверена в рентабельности этого предприятия. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на переписку главы SpaceX Илона Маска с пользователями Twitter.

Маску задали вопрос о возможных сроках размещения акций Starlink, планами которого президент компании Гуинн Шотуэлл поделилась с инвесторами в Майами (штат Флорида) еще год назад. "SpaceX, чтобы добиться рентабельности Starlink, требуется сначала преодолеть значительное превышение наличных выплат над поступлениями в течение следующего года или около того", - ответил глава и основатель компании. "Исторически каждая новая группировка спутников становится разорительным предприятием. Мы надеемся первыми избежать этого", - добавил он.

SpaceX уведомила ранее Федеральную комиссию по связи США о том, что у спутниковой системы доступа в интернет насчитывается "более 10 тыс. пользователей в Соединенных Штатах и за их пределами". Как уточнил телеканал CNBC, стоимость этой услуги определена в $99 в месяц. Оборудование, включающее абонентское устройство и WiFi-роутер, обойдется в $499 на человека.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд. К концу 2018 года на свой проект SpaceX удалось привлечь $507 млн.

В декабре 2018 года SpaceX подписала с ВВС США контракт на $28 млн, предусматривающий тестирование системы Starlink с целью возможного ее использования для военных нужд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink. Сейчас на орбите насчитывается чуть более тысячи таких спутников.

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СШАМаск, ИлонКосмос
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