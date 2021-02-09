Сроки строительства четвертой и шестой линий метро Петербурга перенесли на конец 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Сроки завершения строительства участков Лахтинско-Правобережной (четвертой) линии и Красносельско-Калининской (шестой) ветки Санкт-Петербургского метрополитена перенесли на 15 декабря 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе генерального подрядчика по строительству метрополитена Санкт-Петербурга - ОАО "Метрострой".

В сентябре генподрядчик сообщал ТАСС, что срок окончания строительно-монтажных работ участка Лахтинско-Правобережной линии со станциями "Горный институт" и "Театральная" перенесен на 2023 год.

"Дополнительные соглашения подписаны на основании выделенных лимитов финансирования в рамках адресной инвестиционной программы, - сказала собеседница агентства. - По обеим линиям срок окончания работ - 15 декабря 2024 года".

Она отметила, что срок окончания действия контракта продлен до 31 декабря 2024 года.

"Метрострой" ведет строительство продолжения Лахтинско-Правобережной ("оранжевой") линии метрополитена от станции "Спасская" до "Горного института", включая "Театральную". Совокупная протяженность эксплуатационного пути от станции "Дыбенко" до "Горного института" составит 14,8 км. В 2020 году власти Петербурга направили на строительство линии метро 2,9 млрд рублей. Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, станцию "Театральная" Лахтинско-правобережной линии планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Проект по строительству Красносельско-Калининской ("коричневой") ветки, соединяющей юг и северо-восток города, включает шесть станций: "Обводный канал - 2", "Боровая", "Заставская" ("Черниговская"), "Броневая", "Путиловская", "Казаковская" ("Юго-Западная"). Станции "Казаковская" и "Путиловская" являются объектами глубокого заложения и будут расположены в Красносельском районе, "Путиловская" - на улице Васи Алексеева, "Казаковская" - на пересечении ул. Маршала Жукова и Маршала Казакова.