"Норникель" в 2022-2023 годах построит завод по производству СПГ в Норильске

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. "Норникель" в 2022-2023 годах построит завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Норильске, на территории бывшего Никелевого завода, говорится в сообщении компании.

"Руководством "Норникеля" принято решение о строительстве предприятия по производству сжиженного природного газа на территории бывшего Никелевого завода. Эта инициатива стала одним из пунктов масштабной комплексной экологической программы, которую реализует компания. Производство СПГ планируется для перевода тяжелой карьерной техники на двухтопливное потребление (дизельное топливо + СПГ)", - отмечается в сообщении.

В настоящее время компания прорабатывает общие технические решения завода, предварительно сроки строительства - с января 2022 года по март 2023 года. "Норникель" рассчитывает, что стоимость СПГ, произведенного в Норильске, будет в 2,5 раза ниже завозного дизельного топлива.

Компания параллельно выполняет пилотный проект по переоборудованию карьерных самосвалов для работы в двухтопливном режиме с использованием СПГ. Проведение испытаний запланировано на второе полугодие 2021 года, отмечает организация.

"Испытания нацелены на подтверждение возможности 40%-ного замещения дизтоплива на СПГ. Кроме того, по мнению специалистов, применение новой технологии позволит существенно сократить выбросы оксида и диоксида углерода, оксидов азота, оксида и диоксида серы, углерода (сажи). Как следствие, снизится уровень загазованности карьера [рудника "Заполярный"]", - подчеркивает компания.

По результатам испытаний "Норникель" рассмотрит решение о переоборудовании всего парка самосвалов, которые будут использоваться при разработке карьера, а также техники, задействованной на других масштабных проектах, в частности на добыче известняка Верхней-Томулахской площади для реализации "серной программы" компании.



"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.

Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.