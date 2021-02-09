Комиссия кабмина поддержала идею о штрафах за завышение цен на лекарства в условиях ЧС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности в целом поддержала инициативу сенатора Ольги Епифановой о введении административных штрафов за завышение предельно допустимых цен на лекарства и медизделия в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. Текст проекта заключения комиссии есть в распоряжении ТАСС.

В комиссии отметили, что сейчас законодательство позволяет кабмину ввести предельные цены на лекарственные препараты, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). При этом Кодексом об административных правонарушениях предусмотрены санкции за завышение цен при продаже лекарств, включенных в данный перечень.

"Вместе с тем законопроектом предусмотрено установление более высоких административных штрафов или приостановление деятельности на срок до 90 суток при завышении цен на лекарственные препараты, не включенных в перечень ЖНВЛП, - сказано в тексте. - Данные меры в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, могут привести к снижению доступности лекарственных препаратов и медицинских изделий населению".

"Правительство Российской Федерации полагает возможным поддержать законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до внесения в Государственную думу", - сказано в проекте отзыва.

Законопроект был направлен на заключение правительства еще в период исполнения Епифановой полномочий вице-спикера Госдумы.