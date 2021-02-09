Песков: РФ выделяет деньги на соцподдержку постоянно, а не для "купирования протестов"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Государство выделяет дополнительные средства на социальную поддержку на постоянной основе, а не для "купирования протестов". Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу уточнить, является ли правдой в публикации агентства Reuters о готовящихся новых социальных выплатах то, что они нужны якобы для купирования протестных настроений среди граждан.

"Ни то, ни другое не соответствует действительности, и то, и другое является неправдой, по-русски говоря. Во-первых, такой цели не преследуется, во-вторых, нет каких-то разовых сумм, о которых планировалось бы объявить в ближайшее время", - сказал Песков.

Он добавил, что "постоянно выделяются дополнительные средства - на врачей, на детей, это постоянный процесс".