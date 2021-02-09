{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Кабмин представил "поливариантное видение" индексации пенсий работающих пенсионеров

Окончательное решение будет принято позже, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ представило в срок "поливариантное видение" вопроса индексации пенсий работающих пенсионеров, окончательное решение будет принято позже. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Работа в этом направлении продолжится, правительство в срок представило свое видение. Это видение поливариантное. Наше экспертное подразделение в администрации будет рассматривать предложенные варианты, и затем совместно с правительством будет приниматься решение", - сказал он.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Субсидии для бизнеса в Калининграде после отмены таможенных льгот сохранятся до 2031 года
Ранее предполагалось, что с 2020 года будет происходить ежегодное пятипроцентное снижение общего объема субсидий региону
Читать полностью