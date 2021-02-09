Кабмин представил "поливариантное видение" индексации пенсий работающих пенсионеров

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ представило в срок "поливариантное видение" вопроса индексации пенсий работающих пенсионеров, окончательное решение будет принято позже. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Работа в этом направлении продолжится, правительство в срок представило свое видение. Это видение поливариантное. Наше экспертное подразделение в администрации будет рассматривать предложенные варианты, и затем совместно с правительством будет приниматься решение", - сказал он.