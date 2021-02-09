Минвостокразвития начало отбор банков для программы льготного кредитования проектов в АЗРФ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Минвостокразвития начало отбор банков-участников программы льготного кредитования проектов в Арктической зоне (АЗРФ), сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства.

"Министерство развития Дальнего Востока и Арктики приступило к отбору российских банков для участия в программе льготного кредитования резидентов Арктической зоны РФ. Заявки принимаются с 9 февраля по 11 марта 2021 года", - сказано в сообщении.

Правила предоставления кредитов по сниженной ставке резидентам АЗРФ были утверждены в декабре прошлого года председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В рамках программы конечная ставка по кредиту будет ниже рыночной на полуторный размер ключевой ставки, нижняя граница установлена на уровне 2% годовых. В министерстве отметили, что претендующие на субсидирование ставки инвесторы должны иметь официальный статус резидента АЗРФ, они не могут проходить процедуру ликвидации или банкротства, иметь просроченные долги. Стоимость инвестпроекта, претендующего на получение льготного финансирования, должна составлять от 10 млн до 2,5 млрд рублей, а если его реализуют сразу несколько компаний-заемщиков, то верхняя планка составляет пять млрд рублей. От инициатора проекта требуется инвестировать не менее 30% собственных средств и обеспечить создание новых рабочих мест.

"Ряд резидентов Арктической зоны уже проявили интерес к программе. Начальный спрос на льготные кредиты со стороны этих компаний составляет около 2,3 млрд рублей", - цитирует пресс-служба министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте Минвостокразвития до 5 мая 2021 года. На данный момент Арктической зоне зарегистрировано 50 резидентов с проектами более чем на 180 млрд рублей, которые, по данным министерства, создадут около пяти тысяч новых рабочих мест. Еще 17 заявок находятся на рассмотрении.