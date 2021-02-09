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Цена биткойна перешла к снижению после роста более чем на 3%

Цена биткойна перешла к снижению после роста более чем на 3% - данные площадки.

Кабмин представил "поливариантное видение" индексации пенсий работающих пенсионеров
Окончательное решение будет принято позже, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
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