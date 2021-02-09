Глава Минэкономразвития считает госрегулирование цен на широкий круг товаров опасным

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает крайне опасным госрегулирование цен на широкий круг товаров по аналогии с лекарствами. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Распространять это [госрегулирование цен] на более широкий спектр товаров, как нам кажется, в настоящее время крайне опасно", - сказал министр.

При этом, по его словам, есть и позитивный опыт. "У нас действительно в системе управления есть хороший опыт госрегулирования, он касается установления цен на лекарства. Этот опыт за последние 10 лет существенно продвинулся. И, действительно, мы сейчас, Федеральная антимонопольная служба, Росздравнадзор, своевременно обновляем эти цены. И мы видим, что в этом секторе по прошлому году рост цен именно в секторе жизненно важных и необходимых лекарств чуть превышал инфляцию, в то время как в нерегулируемом секторе он превышал инфляцию в разы. Но в то же время это очень чувствительная для всех сфера, это ограниченный набор препаратов, и в этом случае государственное регулирование, ну, в общем, себя зарекомендовало", - добавил Решетников.

Он также отметил, что нынешние меры - это максимум, что может позволить себе правительство в госрегулировании цен на продукты.

"Мы считаем, что принятые на сегодняшний момент административные меры - это практически тот максимум, который мы можем себе позволить. Они должны быть ограничены по времени и по видам продукции", - сказал глава Минэкономразвития.

О ситуации с ценами на продукты

9 декабря 2020 года президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания, в том числе на макароны, сахар и муку. Глава государства подчеркнул, что проблема связана не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру. Он назвал такую ситуацию недопустимой и потребовал оперативно принять меры.

Уже через неделю Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые будут действовать до 1 апреля 2021 года. Также был подготовлен и принят закон о госрегулировании цен на социально значимые товары.