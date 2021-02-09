Руководство "ЗаБизнес.рф" планирует разъяснять возможности платформы через аппарат Титова

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Возможности платформы по защите прав бизнесменов "ЗаБизнес.рф" планируется разъяснять через аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Об этом ТАСС сообщила во вторник гендиректор "ЗаБизнес.рф" Элина Сидоренко, комментируя итоги встречи с Титовым 8 февраля.

"[Еще одним] направлением [работы] является популяризация возможностей платформы через аппарат уполномоченного. Мы благодарны Титову за то, что он поддерживает эту идею", - сказала Сидоренко.

На встрече были обозначены приоритетные направления сотрудничества и утвержден план работы на 2021 год. "Мы видим для себя большую перспективу сотрудничества с центральным аппаратом Титова и, конечно, с региональными подразделениями. На платформу приходит большое количество обращений от предпринимателей из отдельных субъектов Российской Федерации, в которых очень сильные представительства уполномоченного. Поэтому одним из приоритетных направлений работы мы видим укрепление взаимодействия с регионами, особенно с лидерами по количеству обращений: Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, Ставропольским краем", - отметила гендиректор цифровой платформы.

Еще одно направление сотрудничества подразумевает выработку единых подходов рассмотрения обращений предпринимателей со стороны уполномоченного и платформы. "Главная задача - это не конкуренция друг с другом, а правильное и четкое взаимодействие в разрешении конкретных кейсов предпринимателей. У нас есть уже положительные практики такого сотрудничества, и мы намерены развивать их", - заключила Сидоренко.

Электронный ресурс "ЗаБизнес.рф" запущен в ноябре 2019 года Агентством стратегических инициатив совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, "Деловой Россией" и "Опорой России". Благодаря ему предприниматели могут обратиться в МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет, а в случае несогласия с ответом жалобу изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен.