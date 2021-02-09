"Газпром" сообщил, что потребности Калининградской области в газе обеспечивают хранилища

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Потребности Калининградской области в газе полностью обеспечиваются за счет калининградского подземного хранилища газа (ПХГ). Об этом сообщили журналистам в управлении информации "Газпрома".

"В настоящее время потребности Калининградской области в природном газе полностью обеспечиваются за счет калининградского подземного хранилища",- сказали в холдинге.

Ранее оператор литовской газопередающей системы Amber Grid сообщил, что транзит газа через Литву в Калининградскую область временно приостановлен по просьбе "Газпрома", которая была получена в понедельник, 8 февраля.

.Amber Grid сообщал, что причина приостановки транзита не указывалась.

Природный газ, следующий транзитом в Калининградскую область, поступает в Литву через Белоруссию. Договор о транзите газа в Калининградскую область заключен до конца 2025 года по формуле "транспортируй или плати".