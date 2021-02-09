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В Минтрансе заявили, что авиакомпании в 2021 году увеличат перевозки на 52%

Объем перевозок составит примерно 105 млн человек
Заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские авиакомпании в 2021 году увеличат перевозки пассажиров примерно на 52%, до примерно 105 млн человек. Такой прогноз Минтранса озвучил заместитель министра Игорь Чалик в кулуарах Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации.

"Примерно 105 млн пассажиров", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о прогнозах Минтранса по объему воздушных перевозок в 2021 году.

Ранее Чалик заявил, что в 2021 году могут перевезти около 30 млн пассажиров на международных направлениях (это на 57% больше, чем в 2020 году), а внутренние перевозки могут превысить показатели рекордного 2019 года.

По данных Росавиации, в 2020 году авиакомпании РФ снизили перевозки по сравнению с предыдущим годом на 46%, до 69,24 млн пассажиров.

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