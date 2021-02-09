Facebook запустил в России программу для освоения цифровых навыков Get Digital

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Facebook при поддержке фонда "Нужна помощь" запустил в России программу для освоения цифровых навыков Get Digital. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соцсети.

"Компания Facebook при поддержке фонда "Нужна помощь" запускает в России глобальную программу Get Digital, чтобы помочь молодым людям ориентироваться в цифровом пространстве. В программу входят ресурсы для молодых людей, учителей и родителей, которые можно использовать дома или в школе. Они особенно актуальны в условиях, когда люди все чаще проводят время онлайн в условиях пандемии", - сообщили в компании.

Программа предлагает ресурсы по пяти направлениям - основы цифровой грамотности, цифровое благополучие, общение в интернете, социальное воздействие в цифровой среде и цифровые возможности, каждое из которых позволяет сформировать ключевые навыки, чтобы безопасно ориентироваться в интернете. В России молодым людям, родителям и учителям среди дополнительных ресурсов будут также доступны рекомендации по борьбе с травлей от фонда "Нужна помощь", чтобы бороться с данной проблемой, используя технические возможности социальных сетей.

"Наша ключевая задача в Facebook - помочь людям, в том числе молодым пользователям, создавать безопасные и здоровые цифровые сообщества. Мы знаем, что учителя и родители часто задаются вопросами о том, как обеспечить безопасность своих детей и учащихся онлайн. И мы хотим им в этом помочь и предлагаем необходимые ресурсы для обсуждения безопасного опыта онлайн. Наша программа дает родителям и учителям возможность говорить с молодыми людьми на одном языке о том, как безопасно пользоваться интернетом", - цитирует пресс-служба соцсети слова руководителя Facebook по связям с госорганизациями в России Ульяны Зининой.