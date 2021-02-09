Законопроект о банкротстве юрлиц проходит финальные согласования в правительстве

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Законопроект о реформе банкротства юрлиц проходит финальные согласования в правительстве, в ближайшие недели Минэкономразвития представит его для обсуждения в Госдуме в рамках "нулевого чтения". Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Это та информация, которая положена в основу подготовки новой редакции закона о банкротстве, которая в настоящее время проходит финальную утряску в правительстве, согласование очень разных интересов", - сказал он.

Решетников отметил, что в ближайшие недели министерство будет готово представить законопроект для проведения "нулевого чтения" в Госдуме. "В ближайшие недели будем уже готовы проводить "нулевое чтение" и обсуждать по мере того, как мы поймем, что основные вопросы с государственно-правовым управлением, с коллегами в администрации, что называется, сошлись, готовы будем дискуссию переносить на вашу площадку", - сказал министр.

В конце января Минэкономразвития сообщило, что внесло доработанный законопроект о реформе банкротства юридических лиц в правительство. Документом предусмотрены глобальные изменения процедур банкротства, усиление ответственности арбитражных управляющих и независимости их отбора, процедуры торгов по реализации имущества и другие.

После этого Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщил, что не поддержал изменения, которые Минэкономразвития РФ предложило внести в закон о банкротстве юридических лиц. Об этом говорится в письме РСПП, направленном заместителю министра экономического развития РФ Илье Торосову.