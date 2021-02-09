Госдума наделила во II чтении ЦБ полномочиями по обслуживанию единого казначейского счета

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому Банк России наделяется полномочиями по осуществлению обслуживания единого казначейского счета в российской валюте. Документ был инициирован правительством. Поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ.

ЦБ также получит полномочия по обслуживанию банковских счетов Федерального казначейства в валюте РФ, предназначенных для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям, банковских счетов в иностранной валюте для учета операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния, а также в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством РФ, иных банковских счетов в валюте РФ и в иностранной валюте.

Документ был разработан в целях приведения отдельных законодательных актов в соответствие с законом, которым предусматриваются положения об осуществлении Федеральным казначейством казначейского обслуживания, полномочий по осуществлению операций в системе казначейских платежей, вводятся новые термины: "казначейский счет", "единый счет бюджета". Документом вносятся изменения в ряд законодательный актов, направленные на замену в них термина "кассовое обслуживание" термином "казначейское обслуживание", уточнение положений о счетах, открываемых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка РФ, а также на исключение норм, вступающих в противоречие с положениями Бюджетного кодекса РФ.