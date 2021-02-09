Заводы Петербурга в 2020 году снизили выпуск легковых автомобилей на 13%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Автозаводы Петербурга в 2020 году снизили выпуск легковых машин на 13% к уровню предыдущего года, говорится в материалах Петростата.

"Производство легковых автомобилей за январь-декабрь 2020 года - 323,7 тыс. единиц, снижение к уровню 2019 года - 13%", - говорится в материалах.

За прошедший год предприятия Петербурга произвели комплектующих и принадлежностей на сумму 70,9 млрд рублей, что на 1,9% больше уровня 2019 года.

Ранее председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик сообщал ТАСС, что спад производства автомобилей был зафиксирован в первом полугодии 2020 года. Он был связан с повсеместным снижением спроса, а также с введением ограничительных мер в целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией и падением курса рубля.

Как ранее сообщило специализированное аналитическое агентство "Auto-Dealer-СПб", объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге в 2020 году снизился на 7% по сравнению с 2019 годом, всего было реализовано 142 837 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

В пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле отмечали, что доля производства легковых автомобилей заводами Петербурга в России составляет 23,5%. В Петербурге размещены производства компаний Toyota, Nissan и Hyundai. Они выпускают девять моделей автомобилей - Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.