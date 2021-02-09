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Хабаровский НПЗ вышел на полную мощность по выпуску бензина

Все АЗС на Дальнем Востоке обеспечены необходимым объемом топлива

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), входящий в ННК Эдуарда Худайнатова, вышел на полную мощность по выпуску бензинов, после ремонта завод произвел 10 тыс. тонн топлива. Об этом сообщили ТАСС в ННК.

"Хабаровский НПЗ вышел на полную мощность. На текущий момент завод произвел свыше 10 000 тонн топлива", - отметили в ННК.

В компании также добавили, что все АЗС ННК на Дальнем Востоке обеспечены необходимым объемом топлива.

Реализация топлива на Хабаровском НПЗ осуществляется в рабочем режиме, запасы на нефтебазах восполняются. "Цены на АЗС ННК с января 2021 года не поднимались", - подчеркнули в компании.

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