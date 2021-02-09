Дума вводит штрафы за неисполнение сайтами требований о прекращении нарушения прав россиян

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект, согласно которому неисполнение владельцем информационного ресурса требования о необходимости прекращения нарушений прав и свобод граждан РФ, в том числе цензуры в отношении российских СМИ, может повлечь штраф до 1 млн рублей.

Соответствующая поправка была включена в законопроект о штрафах за несоблюдение требований закона об устойчивом интернете. Согласно тексту, игнорирование владельцами сайтов и других ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юридических лиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Повторный отказ выполнить требования властей повлечет более значительные штрафы: для граждан - в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Автором поправок выступил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В конце декабря прошлого года Госдума приняла закон, который дает Роскомнадзору право блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Документ ввел статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. После присвоения такого статуса нарушителю выносится соответствующее предупреждение.

Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы - YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор также получил право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик.