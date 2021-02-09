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Минфин считает преждевременным введение минимальных розничных цен на пиво в России

Вопрос пока обсуждается на экспертном уровне, отметили в министерстве
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вопрос о введении минимальных розничных цен на пиво в РФ рассматривать преждевременно до утверждения ряда изменений ЕЭК, сообщила пресс-служба Минфина России.

"Вопрос о введении минимальных цен на пиво рассматривать преждевременно. Целесообразность установления в России минимальных цен на отдельные виды алкогольной продукции крепостью не более 28% будет обсуждаться только после утверждения указанных изменений в договор ЕАЭС. Соответствующие предложения были направлены в ЕЭК еще год назад. Вопрос пока обсуждается на экспертном уровне на этой площадке. Итоговых решений нет", - говорится в сообщении.

Газета "Коммерсантъ" ранее сегодня написала со ссылкой на письмо комиссии РСПП, что в Минфине обсуждают введение минимально розничной цены на пивоваренную продукцию. По информации издания, комиссия по торговле и потребительскому рынку рассматривала этот вопрос в конце января.

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