Минфин считает преждевременным введение минимальных розничных цен на пиво в России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вопрос о введении минимальных розничных цен на пиво в РФ рассматривать преждевременно до утверждения ряда изменений ЕЭК, сообщила пресс-служба Минфина России.

"Вопрос о введении минимальных цен на пиво рассматривать преждевременно. Целесообразность установления в России минимальных цен на отдельные виды алкогольной продукции крепостью не более 28% будет обсуждаться только после утверждения указанных изменений в договор ЕАЭС. Соответствующие предложения были направлены в ЕЭК еще год назад. Вопрос пока обсуждается на экспертном уровне на этой площадке. Итоговых решений нет", - говорится в сообщении.

Газета "Коммерсантъ" ранее сегодня написала со ссылкой на письмо комиссии РСПП, что в Минфине обсуждают введение минимально розничной цены на пивоваренную продукцию. По информации издания, комиссия по торговле и потребительскому рынку рассматривала этот вопрос в конце января.