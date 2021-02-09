Около 14 тыс. мигрантов въехало в РФ с декабря по упрощенной системе для работы на стройке

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Около 14 тыс. мигрантов въехало на территорию России в упрощенном порядке для работы на строительных площадках с декабря 2020 года. Об этом ТАСС во вторник сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

"Общее количество ввезенных иностранных граждан, привлекаемых для реализации крупных объектов в сфере строительства, в том числе строительства объектов, связанных с реализацией национальных проектов, составляет порядка 14 тыс. Преимущественно привлекаются граждане СНГ (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан) в Москву, Московскую, Амурскую, Ленинградскую, Сахалинскую области, Республику Татарстан, Красноярский край", - сказал Стасишин.

Стасишин отметил, что в связи с ограничением на въезд в Россию иностранных граждан в Минстрой поступают многочисленные обращения от застройщиков по вопросу привлечения мигрантов для работы на стройплощадках. Так, по его словам, в рамках разработанного министерством регламента уже поступили обращения от 40 строительных организаций, одобрены обращения от 10 компаний. Общий срок рассмотрения заявок составляет 7-10 дней, уточнил замминистра.

"Поступающие обращения в кратчайшие сроки рассматриваются в рамках работы оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Рассмотрение обращений проводится в том числе с учетом выстроенного взаимодействия Минстроя с Роспотребнадзором и МВД России", - сказал Стасишин.

В конце января в эфире телеканала "Москва-24" Стасишин сообщал, что запросы строительных компаний на ввоз мигрантов из Турции, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана для работы на строительных площадках в России будут производиться в онлайн-формате.

Ранее в Минстрое среди причин дефицита рабочей силы на стройках называли введенные ограничения на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан. Как сообщал в конце декабря 2020 года вице-премьер Марат Хуснуллин, в Россию из-за пандемии не вернулись 1,5 млн мигрантов, работавших на стройках.

Об упрощенном въезде

Упрощенный порядок ориентирован на организованный завоз мигрантов для работы на стройках, при этом застройщик обязан соблюдать действующее законодательство России и обеспечивать санитарно-эпидемиологический контроль, уточнил Стасишин. "В частности, это сопровождение привлекаемых иностранных граждан после их прибытия на территорию соответствующего субъекта РФ до места пребывания, тестирование на COVID-19 до начала осуществления трудовой деятельности, организация мест проживания в соответствии с действующими требованиями, регистрация по месту пребывания, оформление разрешительных документов, заключение трудового договора", - пояснил замминистра.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта 2021 года упростить привлечение трудовых мигрантов на стройки с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.